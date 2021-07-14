Британский спортсмен попался на кокаине перед поездкой на Олимпиаду

Перед отъездом на Олимпиаду в Токио британский бегун на средние дистанции Оливер Дастин сдал положительную пробу на наркотики. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, Дастин попался на кокаине. Он нанял юристов для защиты своих интересов. Отмечается, что спортсмен отобрался на Олимпиаду по итогами национального чемпионата. Он преодолел 800 метров за одну минуту 43,82 секунды, побив тем самым рекорд для британских спортсменов моложе 23 лет.