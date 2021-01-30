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    30 января 2021, 22:43

    Британский лыжник врезался в рекламный щит и сломал ногу. Видео

    Анастасия Кукова

    Британский лыжник Эндрю Янг сломал ногу во время массового забега классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Он не сумел удержать равновесие и врезался в один из рекламных щитов заграждения.
    Британский лыжник врезался в рекламный щит и сломал ногу. Видео

    Лыжник не смог продолжить гонку и был госпитализирован. Врачи диагностировали ему перелом бедренной кости.

    Капитан сборной Великобритании Йостен Винжеруи сообщил изданию Expressen, что в этом сезоне Янг больше выступать не будет. Он также назвал трассу в Фалуне небезопасной, и заявил, что гонку на ней проводить было нельзя.

    Во время забега было несколько падений. Например, Эндрю Масгрейв упал и утянул за собой несколько лыжников. Среди них оказался россиянин Александр Большунов. Многие спортсмены критически отозвались о трассе и предложили больше не проводить на ней массовые старты.

    «На некоторых участках было страшно ехать», — сообщил изданию Большунов.

    Он выиграл в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Большунов пробежал 15 км за 32 минуты и 33,3 секунды.