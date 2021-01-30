Британский лыжник врезался в рекламный щит и сломал ногу. Видео

Британский лыжник Эндрю Янг сломал ногу во время массового забега классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Он не сумел удержать равновесие и врезался в один из рекламных щитов заграждения.

Лыжник не смог продолжить гонку и был госпитализирован. Врачи диагностировали ему перелом бедренной кости.

Капитан сборной Великобритании Йостен Винжеруи сообщил изданию Expressen, что в этом сезоне Янг больше выступать не будет. Он также назвал трассу в Фалуне небезопасной, и заявил, что гонку на ней проводить было нельзя.

Во время забега было несколько падений. Например, Эндрю Масгрейв упал и утянул за собой несколько лыжников. Среди них оказался россиянин Александр Большунов. Многие спортсмены критически отозвались о трассе и предложили больше не проводить на ней массовые старты.

«На некоторых участках было страшно ехать», — сообщил изданию Большунов.

Он выиграл в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Большунов пробежал 15 км за 32 минуты и 33,3 секунды.