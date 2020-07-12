Британский гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон приехал первым на втором этапе чемпионата «Формула-1» — Гран-при Штирии. Российский пилот Даниил Квят смог занять только 10-е место.

«Команда проделала фантастическую работу со своей стратегией. Я так рад вернуться на первое место. Такое ощущение, что этого долго ждали. Это отличный, отличный шаг вперед. Я рад, что вернулся на [гонки]! Я мог бы делать это весь сезон», — заявил Хэмилтон после победы.

Вторым удалось финишировать напарнику британца Валттери Боттасу. Тройку лидеров замкнул нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят приехал на финиш под десятым номером. Его напарнику по команде французу Пьеру Гасли удалось финишировать 15-м.

Не смог завершить гонку француз Эстабан Окон. Ему помешали технические проблемы. Кроме того, до финиша не добрались пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Напарники столкнулись друг с другом на старте соревнований.

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Венгрии. Заезды гонщиков пройдут с 17 по 19 июля.