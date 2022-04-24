Британский боксер Фьюри защитил чемпионский пояс WBC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри защитил титул. Он досрочно одолел своего соотечественника Диллиана Уайта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поединок прошел на лондонской арене «Уэмбли» и составил шесть раундов, завершившись победой обладателя пояса нокаутом.

33-летний Тайсон Фьюри на профессиональном ринге не потерпел еще ни одного поражения. На его счету 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом и одна ничья.

Его соперник, 34-летнй Диллиан Уайт имеет 28 побед, включая 19 нокаутом и три поражения.

Ранее сообщалось, что соревнования первенства России по боксу среди юниоров на призы Александра Поветкина прошли в Чехове.

На соревнования приехали около 300 лучших боксеров со всей страны из 40 регионов России. Подмосковные спортсмены пробились в четыре финала из 13. В их числе оказались 23 представителя Московской области из 23 городских округов, а также воспитанники школы бокса «Витязь» Александра Поветкина.