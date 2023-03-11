Спорт 11 марта 2023, 08:22 Британский боец Васселл победил россиянина Молдавского на турнире Bellator 292 YouTube

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Российский боец-тяжеловес Валентин Молдавский проиграл британцу Линтону Васселлу в первом раунде турнира по смешанным единоборствам Bellator 292 в США. Об этом написало издание Sports.ru

СМИ отметили, что Молдавский был фаворитом у букмекеров и бой складывался неплохо, пока он не нарвался на встречный удар справа от Васселла. В итоге уже в пером раунде россиянин проиграл техническим нокаутом.

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Для Васселла это был матч-реванш — в 2019 году Молдавский победил его единогласным решением судей.

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Кстати, перед очным поединком оба бойца прошли процедуру взвешивания, и англичанин оказался немного тяжелее соперника — 108,59 килограмма против 107,68. Но в лимит тяжелого дивизиона оба спортсмена уложились.

Валентин Молдавский дебютировал в Bellator в 2017 году и выиграл шесть боев подряд. Первое его поражение произошло в январе 2022 года — тогда американец Райан Бейдер обошел его в борьбе за титул чемпиона в тяжелом весе.

Главным событием турнира Bellator 292 в этом году станет бой россиянина Усмана Нурмагомедова и американского бойца Бенсона Хендерсона. Второй по значимости поединок — азербайджанца Тофика Мусаева и россиянина Александра Шаблия — завершился досрочно победой последнего.