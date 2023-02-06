Спорт 06 февраля 2023, 01:20 Британские спортсмены откажутся бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян — СМИ Daily Mail: Великобритания не станет бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за россиян РИА «Новости»

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Анонсированный Украиной и странами Балтии бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов в нейтральном статусе не получит поддержки сборной Великобритании. Такое мнение высказала газета Daily Mail.

По мнению журналистов, несмотря на отсутствие официальных комментариев от Национального олимпийского комитета Великобритании он поддержит позицию Международного Олимпийского комитета (МОК), который уже осудил страны за угрозы бойкотом.

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«Такое поведение противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов», — заявили в МОК.

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Пока окончательного решения по участию российских атлетов на предстоящих Олимпийских играх нет. Международная организация предложила допустить россиян на летние соревнования в странах Азии в нейтральном статусе. МОК пояснил, что проведет переговоры по этому вопросу с федерациями: решение по каждому виду спорта примут отдельно.

Инициативу о возвращении россиян поддержал новый глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.