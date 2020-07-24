Британские СМИ признали Хендерсона футболистом года

Английские футбольные СМИ выбрали лучшего игрока сезона. Им стал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, забивший в 40 матчах 2019-20 четыре гола.

Лучшего футболиста выбрали в Ассоциации футбольных журналистов. Результаты опубликованы на сайте FWA.

Хендерсон оказался впереди полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне по итогам опроса. Ему удалось обойти и форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Позади футболист оставил нескольких игроков своего клуба.

«Я хотел бы сказать, насколько благодарен за поддержку тех, кто голосовал за меня, и Ассоциации футбольных журналистов в целом. Нужно только вспомнить прошлых победителей — с некоторыми из них мне посчастливилось играть в „Ливерпуле“: Стивен (Джеррард), Луис (Суарес) и Мо (Мохаммед Салах), — чтобы понять, насколько это престижно», — подчеркнул Хендерсон.

Хавбек играет в составе «Ливерпуля» с 2011 года. На счету 30-летнего футболиста в сезоне-2019/20 — 40 матчей за команду во всех турнирах и четыре забитых гола. Впервые с 1990 года «Ливерпуль» получил титул чемпиона Англии.