Брисбен избрали местом проведения летних Олимпийских игр 2032 года

Австралийский город Брисбен избрали столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Такое решение принял МОК на 138-й сессии.

Интересно, что Брисбен являлся единственным кандидатом на проведение соревнований. Об этом сообщил RT. Таким образом, Австралия в третий раз примет у себя Олимпиаду. Она проходила в 1956 году в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.

Брисбен является первой столицей Игр, выбранной по новой процедуре. Изменения в процедуру выбора места проведения Олимпийских игр внесли в июне 2019 года. Городам-кандидатам теперь не нужно больше проводить заявочные кампании, написал РБК.

Города для олимпийских соревнований теперь выбирают специальные комиссии по зимним и летним Олимпийским играм. При выборе столицы Олимпиады МОК смотрит на наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Это дает возможность выбрать подходящие варианты и сократить статьи расходов кандидатов.

В этом году летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Известно, что делегацию США возглавит первая леди страны Джилл Байден.