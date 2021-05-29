«Брентфорд» впервые вышел в АПЛ

Британский футбольный клуб «Брентфорд» впервые выступит в Английской премьер-лиге (АПЛ). Путевку в профессиональную футбольную лигу игроки получили после победы над «Суонси» в финале плей-офф Чемпионшипа.

Это 50-й клуб, который выступит в АПЛ.

«Брентфорд» сыграет в элитном дивизионе английского футбола впервые с 1947 года.

«Брентфорд» обыграл «Суонси» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Голы забили Айвен Тони и Эмилиано Маркондес. «Пчелы» в общей сложности набрали 87 очков, отстав от соперников на втором месте на четыре балла.

Ранее путевку в следующий сезон АПЛ завоевали «Норвич» и «Уотфорд».