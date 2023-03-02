Спорт 02 марта 2023, 12:05 Бразильский полузащитник Мигель Силвейра перешел в ФК «Сочи»

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Футболист Мигель Силвейра, который раньше выступал за команды «Флуминенсе» и «Ред Булл Брагантино», переходит в ФК «Сочи». Об том сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Полузащитнику из Бразилии 19 лет, но на его счету уже 37 матчей. Также Силвейра принимал участие в чемпионате Южной Америки для футболистов до 17 лет

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«В нашем клубе Мигель будет выступать под 24 номером. Добро пожаловать в „Сочи“!» — сообщили в пресс-службе ФК «Сочи».

Эксперты считают, что появление бразильского полузащитника усилит российский клуб.