Бразильский полузащитник Малком заявил о желании остаться в «Зените»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал о своем желании остаться в составе клуба. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

В связи с тем, что Объединенная ассоциация европейского футбола (UEFA) запретила командам из России принимать участие в Еврокубках в следующем сезоне, многие легионеры решили покинуть страну. Однако полузащитник петербургского «Зенита» Малком заявил о своем желании остаться в составе команды.