Бразильский хавбек «Зенита» Вендел объяснил, почему не ушел из «Зенита» | 360°

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Бразильский хавбек «Зенита» Вендел объяснил, почему не ушел из «Зенита»

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Бразильский хавбек «Зенита» Вендел рассказал журналистам  Sport24, почему решил остаться играть в «Зените» несмотря на предложение со стороны «Фламенго».

По словам спортсмена, он благодарен руководству и тренерскому штабу за то, что те всегда хорошо относились к нему.

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«В „Зените“ меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились. Мне было бы неприятно использовать пункт об уходе в одностороннем порядке», — процитировала газета «Петербургский дневник» слова Вендела.

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Летом стало известно, что полузащитник решил продлить контракт с «Зенитом».

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