Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию

Футболист «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию за жесткий фол в матче с «Уралом». Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, написал сайт «Чемпионат».

По его словам, бразильскому хавбеку предстоит пропустить всего один матч чемпионата России.

«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», — процитировала «Политика сегодня» слова Григорьянца.

Экспертно-судейский комитет рассмотрел эпизод с удалением Клаудиньо в матче с екатеринбургским «Уралом» и признал прямое удаление бразильца легитимным.