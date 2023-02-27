Спорт 27 февраля 2023, 23:04 Бразильский футболист Жо завершил карьеру

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Бывший игрок московского ЦСКА Жо принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Футболист играл за «армейцев» с 2006 по 2008 год. В составе столичной команды он выиграл чемпионат России и дважды завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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Всего он отыграл за ЦСКА 77 матчей и записал в свой актив 44 гола. Также Жо является двукратным чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

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