10 марта 2023, 14:20
Бразильский футболист Ари выразил желание стать депутатом в России
Бразильский нападающий Ари, который выступал за «Спартак» и «Локомотив», сообщил о желании заняться депутатской деятельностью в России. Об этом написал сайт Sport 24.
По его словам, он не раз думал о карьере политика. Спортсмен также вспомнил, что в одном из бразильских районов, в котором он проживал некоторое время, его называли депутатом, сообщило ИА НСН.
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В 2018 году Ари получил российский паспорт. Он дважды выступал за национальную сборную.
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