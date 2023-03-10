Спорт 10 марта 2023, 14:20 Бразильский футболист Ари выразил желание стать депутатом в России

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Бразильский нападающий Ари, который выступал за «Спартак» и «Локомотив», сообщил о желании заняться депутатской деятельностью в России. Об этом написал сайт Sport 24.

По его словам, он не раз думал о карьере политика. Спортсмен также вспомнил, что в одном из бразильских районов, в котором он проживал некоторое время, его называли депутатом, сообщило ИА НСН.

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В 2018 году Ари получил российский паспорт. Он дважды выступал за национальную сборную.

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