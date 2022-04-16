Бразильский боец ММА Сантос осудил притеснение российских спортсменов

Любой спортсмен должен иметь право представлять свою родину, не опасаясь репрессий, заявил бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Марсио Сантос. Он поддержал россиян и выразил надежду, что ситуация с притеснениями спортсменов из РФ изменится.

«Несмотря на то что я бразилец, я ставлю себя на место каждого из российских бойцов. Я люблю нашу страну и горжусь тем, где мы родились и выросли. Было бы очень грустно, если бы я не мог представлять Бразилию или если бы ко мне относились не так, как к другим», — сказал он в комментарии «Матч ТВ».

Сантос добавил, что верит в то, что ситуация изменится и российских спортсменов перестанут притеснять.

Минувшей ночью в США прошел финальный поединок Гран-при в полутяжелом весе между действующим чемпионом Bellator россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном. Промоушен представил Немкова без российского флага на церемонии взвешивания перед турниром.