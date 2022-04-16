Бразильский боец ММА Сантос осудил притеснение российских спортсменов
Боец ММА Марсио Сантос выступил против притеснения российских спортсменов
Любой спортсмен должен иметь право представлять свою родину, не опасаясь репрессий, заявил бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Марсио Сантос. Он поддержал россиян и выразил надежду, что ситуация с притеснениями спортсменов из РФ изменится.
«Несмотря на то что я бразилец, я ставлю себя на место каждого из российских бойцов. Я люблю нашу страну и горжусь тем, где мы родились и выросли. Было бы очень грустно, если бы я не мог представлять Бразилию или если бы ко мне относились не так, как к другим», — сказал он в комментарии «Матч ТВ».
Сантос добавил, что верит в то, что ситуация изменится и российских спортсменов перестанут притеснять.
Минувшей ночью в США прошел финальный поединок Гран-при в полутяжелом весе между действующим чемпионом Bellator россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном. Промоушен представил Немкова без российского флага на церемонии взвешивания перед турниром.