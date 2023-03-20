Спорт 20 марта 2023, 18:58 Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

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Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо, которые выступают за футбольный клуб «Зенит», получили российские паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что указ о предоставлении российского гражданства бразильским легионерам «Зенита» был подписан президентом Владимиром Путиным в феврале этого года.

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По данным «Национальной службы новостей», нападающий Малком играет за «Зенит» с 2019 года, атакующий полузащитник Клаудиньо — с 2021 года.

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