Спорт 14 декабря 2022, 22:25 Бразильская конфедерация футбола получила иск на $200 тысяч за скандал с котом Зоозащитники подали иск на Бразильскую футбольную конфедерацию за грубое обращение с котом

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На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд и требуют 200 тысяч долларов за грубое обращение с котом. Иск выдвинули группа неправительственных организаций (НПО) и Национальный форум защиты животных и обороны страны, сообщил аргентинский журнал El Grafico.

Пресс-атташе национальной сборной Винисиус Родригес 7 декабря во время пресс-конференции на чемпионате мира по футболу в Катаре взял кота за шкирку и грубо скинул его со стола.

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Зоозащитники потребовали публичных извинений после случившегося. Они также предложили организовать программу по обучению работников конфедерации охране окружающей среды и уходу за животными.

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Сборная Бразилии по футболу вылетела с чемпионата мира. Команда проиграла Хорватии в четвертьфинале мундиаля.

Бывший футболист сборной Ривалдо высказался об участии нападающего Аргентины Лионеля Месси в финале соревнований, сообщил RT. Он отметил, что аргентинец давно заслужил титул чемпиона мира, «Бог все знает и наградит его».