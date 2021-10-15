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    15 октября 2021, 14:19

    Бразилия обыграла Уругвай на отборочном матче ЧМ—2022

    Рафинья, Неймар и Габриэл Барбоза проявили себя в матче против Уругвая

    Дарья Морозова

    Сборная Бразилии обыграла Уругвай в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил RT.

    Игра прошла на стадионе «Арена Амазония» в Манаусе. Бразильцы победили со счетом 4:1.

    Футболист Рафинья оформил дубль, также по голу забили Неймар и Габриэл Барбоза.

    Бразилия набрала 31 очко, сейчас она на первом месте в отборочной группе. У Уругвая 16 очков, он делит четвертое и пятое места с Колумбией.