Бразилия обыграла Уругвай на отборочном матче ЧМ—2022

Сборная Бразилии обыграла Уругвай в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил RT.

Игра прошла на стадионе «Арена Амазония» в Манаусе. Бразильцы победили со счетом 4:1.

Футболист Рафинья оформил дубль, также по голу забили Неймар и Габриэл Барбоза.

Бразилия набрала 31 очко, сейчас она на первом месте в отборочной группе. У Уругвая 16 очков, он делит четвертое и пятое места с Колумбией.