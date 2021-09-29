Бразилец Клаудиньо озвучил свою главную цель в «Зените»

Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо назвал свою главную цель, которой он собирается добиться в составе команды. По его словам, он хочет помочь клубу взять золото на Российской премьер-лиге и отлично выступить в Лиге чемпионов. Большое интервью со спортсменом разместило издание «Спорт-Экспресс».

«Не так важно, сколько я при этом забью мячей и сделаю передач. Конечно, мне это очень нравится, но на первом месте всегда командное, а не личное», — процитировал «Петербургский дневник» слова бразильца.

Клаудиньо также отметил, что собирается заняться активным изучением русского языка. По его словам, труднее всего в команде общаться с коллегами.

«Я немного знаю английский, это пока выручает, но чтобы было легче, конечно, надо будет заняться русским», — заключил футболист.

Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. Всего за клуб он провел шесть матчей.