Спорт 13 февраля 2023, 14:31 Бразилец Кавалари оценил бойцовские навыки Петра Романкевича

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Бразильский кикбоксер Сауло Кавалари в разговоре с «Известиями» оценил своего предстоящего соперника Петра Романкевича. По его словам, он отличный боец.

«Петр отличный боец и чемпион Белоруссии, но меня зовут Сауло Кавалари и я прилетел сюда в Москву и скоро отправлюсь в Белоруссию, это уже чего-то стоит», — добавил бразилец.

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Кикбоксер не сомневается, что бой выдастся отличным.

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Бой между Кавалари и Романкевичем пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 17 февраля в Минске. Всего в этот день состоится четыре поединка.

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