Бразилец Фрейри назвал Макгрегора «позором ММА»
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вновь стал объектом для критики. На этот раз свое недовольство спортсменом выразил чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейри. Его процитировал сайт телеканала «Звезда».
32-летний бразилец раскритиковал Макгрегора за пост в соцсетях, который ирландец посвятил годовщине своей победы над Эдди Альваресом, благодаря которой он завоевал второй чемпионский титул UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).
«Ты двойной чемпион, у которого не хватило силенок защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — напомнил Фрейри.