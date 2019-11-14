  • Бразилец Фрейри назвал Макгрегора «позором ММА»

    14 ноября 2019, 21:26

    Артур Блянихов

    Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вновь стал объектом для критики. На этот раз свое недовольство спортсменом выразил чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейри. Его процитировал сайт телеканала «Звезда».

    32-летний бразилец раскритиковал Макгрегора за пост в соцсетях, который ирландец посвятил годовщине своей победы над Эдди Альваресом, благодаря которой он завоевал второй чемпионский титул UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

    «Ты двойной чемпион, у которого не хватило силенок защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — напомнил Фрейри.