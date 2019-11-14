Бразилец Фрейри назвал Макгрегора «позором ММА»

32-летний бразилец раскритиковал Макгрегора за пост в соцсетях, который ирландец посвятил годовщине своей победы над Эдди Альваресом, благодаря которой он завоевал второй чемпионский титул UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

«Ты двойной чемпион, у которого не хватило силенок защитить ни один из титулов. А потом и вовсе опозорил себя и весь наш спорт», — напомнил Фрейри.