Фанаты сербской команды «Црвена Звезда» поддержали Россию во время матча. Информацию об этом предоставила местная спортивная газета Sportski zurnal.

Футбольный матч состоялся в четверг днем. Команда «Црвена Звезда» обыграла противника из «Нови Пазар». Фанаты спортивного клуба исполнили песню «Катюша». Кроме того, трибуны стадиона скандировали: «Русские и сербы — братья навеки!» В конечном итоге «Црвена Звезда» обыграла противника. Счет матча составил 3:0.

Днем 7 марта в Подмосковье провели большой автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Со старта выехало 150 машин-участников, а к финишу их количество достигло уже более 300.

Аналогичная патриотическая акция состоялась на днях и на территории Владивостока. Колонна проехала от остановки «Фабрика „Заря“» до Русского острова с флагами России. Участники флешмоба наклеили букву Z и изображения с хештегом #ДавайЗаМир на автомобили. Пробег длился около полутора часов.