«Братья навеки!» Сербские футбольные фанаты выступили в защиту России
Фанаты команды «Црвена Звезда» поддержали Россию на футбольном матче
Фанаты сербской команды «Црвена Звезда» поддержали Россию во время матча. Информацию об этом предоставила местная спортивная газета Sportski zurnal.
Футбольный матч состоялся в четверг днем. Команда «Црвена Звезда» обыграла противника из «Нови Пазар». Фанаты спортивного клуба исполнили песню «Катюша». Кроме того, трибуны стадиона скандировали: «Русские и сербы — братья навеки!» В конечном итоге «Црвена Звезда» обыграла противника. Счет матча составил 3:0.
Днем 7 марта в Подмосковье провели большой автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Со старта выехало 150 машин-участников, а к финишу их количество достигло уже более 300.
Аналогичная патриотическая акция состоялась на днях и на территории Владивостока. Колонна проехала от остановки «Фабрика „Заря“» до Русского острова с флагами России. Участники флешмоба наклеили букву Z и изображения с хештегом #ДавайЗаМир на автомобили. Пробег длился около полутора часов.