Брат Шумахера приехал в Сочи на «Формулу-1»

Сын Шумахера впервые победил на «Формуле-2» Подробнее

По данным издания, 17-летний сын Ральфа Дэвид готовится к дебюту в «Формуле-3». Он выступит в составе команды Campos и заменит травмированного австралийца Алекса Перони. Отец приехал в Россию, чтобы оказать поддержку своему наследнику. Что касается 20-летнего сына самого Михаэля Шумахера Мика, то он примет участие в заезде «Формулы-2».