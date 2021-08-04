Брат олимпийского чемпиона Мусы Евлоева рассказал, как в семье отметят победу

Борец Муса Евлоев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Брат чемпиона, вице-президент региональной федерации спортивной борьбы Иса Евлоев рассказал сайту kp.ru, как в семье отметят победу Мусы.

Иса Евлоев рассказал, что его брат всегда отличался упорством и целеустремленностью.

«Схватка была напряженная. <…> Но Муса все держал под контролем: без суеты, без нервов. Тренера поставили задачу — не показать красивую борьбу, а получить результат. Так он и сделал», — рассказал брат чемпиона.

После победы Муса Евлоев возвращается в родной Калининград, где проведет время с семьей.

«О победе будем говорить в кругу семьи. И есть традиция — всегда в Калининграде Муса едет к своему первому тренеру Владимиру Васильевичу Хромову. Там устроим традиционное застолье с праздничным пловом», — поделился Иса.

Однако отдыхать новоиспеченный чемпион будет недолго: он проведет с семьей несколько дней, а потом вернется к тренировкам, ведь осенью ему предстоит участвовать на чемпионате по борьбе в Осло.

Свою первую олимпийскую медаль Муса завоевал в прошедший вторник. В финале он встретился с армянским борцом Артуром Алексаняном и победил со счетом 5:1.