Брат Нурмагомедова заявил о непричастности семьи к избиению Мирзаева

Бойца MMA Расула Мирзаева жестко избили в 2016 году, но видео с инцидентом появилось в Сети только сейчас. По данным СМИ в драке могли участвовать родственники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Но его брат уверяет, что семья непричастна к произошедшему.

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«Причастна ли наша семья к этому? Абсолютно непричастна. У них была стычка, Расул сам об этом рассказывал. Он сидел с Артемом Лобовым, подошли к нему ребята, начали докапываться до Артема. Он дал им сдачи. Причастности нашей семьи вообще ноль», — рассказал «Чемпионат.com» Умар Нурмагомедов.

Речь идет об Артеме Лобове, который приходится другом ирландскому бойцу Конору Макгрегору. Как стало известно, Мирзаев в 2016 году был в одном из ночных клубов. Между ним и некими молодыми людьми произошел конфликт. Посетители заведения начали говорить Лобову, что спортсмен боится сражаться с Хабибом Нурмагомедовым, но за мужчину вступился Мирзаев.

Позже компания приехала к Мирзаеву домой и жестко избила. Через три года в соцсетях появилось видео, где боец лежал весь в крови и извинялся.

«Посмотрел это видео — честно сказать, это очень жестоко. Я не считаю, что это правильно. Если есть какая-то обида — сам сделай то, что ты хочешь. Зачем кого-то брать с собой? Они не понесли наказания, потому что их не нашли», — сказал брат Нурмагомедова.