Спорт 27 декабря 2023, 14:01 Брат Михаэля Шумахера заявил, что гонщик может полностью не оправиться после травмы, полученной в 2013 году

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Брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Ральф в беседе с изданием Bild заявил, что, возможно, легендарному гонщику уже не получится полностью оправиться после тяжелой травмы головы, полученной во время катания на лыжах в 2013 году.

Как отметил сайт телеканала «Звезда», врачи смогли сделать все от них зависящее.

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«Смогли многое сделать благодаря возможностям современной медицины, но все равно все не так, как раньше», — сказал Ральф.

Михаэль Шумахер пролежал 250 дней в медицинской коме, прежде чем ему разрешили вернуться домой. Больше гонщик на публике не появляется.