Брат Махова прокомментировал получение спортсменом золотой медали на Олимпиаде-2012
Российский борец Билял Махов и его команда обрадовались победе на Олимпийских играх 2012 года только тогда, когда информация появилась на сайте МОК. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на брата спортсмена Азамата Махова.
Он сказал, что они узнали об этом совсем недавно, примерно день назад. При этом официальное решение появилось на сайте организации лишь вечером накануне.
«Вот именно Билял в тот соревновательный день сделал большее количество схваток, то есть на одну схватку больше отборолся. И плюс его результативность была выше», — заключил Азамат.