Брат Махова прокомментировал получение спортсменом золотой медали на Олимпиаде-2012

Он сказал, что они узнали об этом совсем недавно, примерно день назад. При этом официальное решение появилось на сайте организации лишь вечером накануне.

«Вот именно Билял в тот соревновательный день сделал большее количество схваток, то есть на одну схватку больше отборолся. И плюс его результативность была выше», — заключил Азамат.