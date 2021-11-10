Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегунью Анастасию Брагину за использование допинга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Нарушение было выявлено в ходе пробы на допинг 14 апреля 2021 года. В крови спортсменки обнаружили запрещенные вещества. При этом все достижения и результаты бегуньи придется аннулировать. Дисквалификация продлится четыре года. Вернуться к соревнованиям спортсменке удастся только в июле 2025 года.

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