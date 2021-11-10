Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали
Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегунью Анастасию Брагину за использование допинга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Нарушение было выявлено в ходе пробы на допинг 14 апреля 2021 года. В крови спортсменки обнаружили запрещенные вещества. При этом все достижения и результаты бегуньи придется аннулировать. Дисквалификация продлится четыре года. Вернуться к соревнованиям спортсменке удастся только в июле 2025 года.
Ранее руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о слухах о том, что в ближайшее время состав клуба пополнит полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян. Он заявил, что клуб не заинтересован в спортсмене.