Валерий Брагин стал новым тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

«Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР», — цитирует слова Брагина «Интерфакс». Он отметил, что впереди предстоит много работы, следующий крупный чемпионат может пройти без игроков НХЛ в сборной.

В тренерский штаб специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и тренер вратарей Рашит Давыдов.

Валерий Брагин был тренером молодежной сборной России с 2010 года, если не считать уход на два сезона (2012–2014 годы). Команда Брагина в 2011 году выиграла чемпионат мира и не раз занимала вторые и третьи места.

Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Тогда российская команда заняла последнее место на Евротуре.