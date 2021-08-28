Божович раскритиковал судейство в России и высмеял «Зенит»

В российском футболе совсем нет скорости, ведь она напрямую зависит от судей. Судейство в России просто отвратительное, и ему не помогает даже VAR. На его просмотр уходит слишком много времени. В современном европейском футболе темп игры заметно выше.

Эти замечания сделал бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в беседе со Sport24. По его мнению, даже имеющиеся в России хорошие арбитры у себя «дома» слишком много думают «куда свистнуть». В Европе они судят по-другому. Божович отметил превосходную работу на «Евро» и в Суперкубке Сергея Карасева

«Есть еще Безбородов и другие арбитры, которые тоже могут качественно судить. А во всей этой ситуации смешнее всего выглядит „Зенит“, который постоянно жалуется на судейство», — подчеркнул эксперт.

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что матч «Зенит» — «Спартак» прошел с хорошей работой арбитра. Он признал допущенные ошибки, но поддержал большинство решений, принятых судьей. После победы «Зенита» со счетом 2:1 владелец «Спартака» пожаловался на судейство.