Спорт 20 марта 2023, 13:57 Божович порекомендовал «Спартаку» оставить Абаскаля на посту наставника

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Экс-наставник ряда российских футбольных команд Миодраг Божович обсудил с изданием Sport24 шансы московского «Спартака» завоевать золотые медали национального чемпионата в сезоне-2023/24.

По мнению Божовича, спартаковцам ради победы нужно обязательно оставить на продолжительное время главного тренера Гильермо Абаскаля.

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«Если будет Абаскаль, то „Спартаку“ точно будет по силам в следующем году конкурировать с „Зенитом“», — цитирует специалиста RT.

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Он выразил уверенность, что «красно-белые» очень хорошо усилятся к следующему сезону, если Абаскалю дадут свободу творчества и позволят реализовывать свои идеи.

«Он знает, что ему нужно, где кого нужно приобрести», — добавил Божович.