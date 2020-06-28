Божович покинул «Крылья Советов»

Утром 28 июня тренерский штаб провел тренировку команды в рамках подготовки к игре с «Локомотивом». А уже днем состоялся совет директоров ПФК «Крылья Советов», на котором по соглашению обеих сторон решили о досрочном завершении работы главного тренера.

«Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Миодрага Божовича за профессиональное отношение к работе и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Вместе с Божовичем работу в самарском клубе завершили тренеры Войо Чалов, Саши Петрович и Милорад Байович.

Божович тренировал команду с октября 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством самарский клуб сохранил прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На этом посту его сменит Андрей Талалаев. Он вступит в должность с 29 июня. Контракт подписан на два года. В его тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

«Крылья Советов» проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 1:2 в матче 24-го тура чемпионата России 26 июня. Самарская команда встретится с московским «Локомотивом» 30 июня.

В турнирной таблице «Крылья Советов» находятся на последнем, 16-м месте, с 22 очками.