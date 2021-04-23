«Боже, что за видео нашли!». Туктамышева отреагировала на свое детское выступление

Опубликован архивный ролик, в который попали фрагменты выступления фигуристки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России сезона-2008/2009. Спортсменка эмоционально отреагировал на детское видео.

Тогда Туктамышевой было 12 лет. Ее показательный номер включал тройной лутц, каскад из двух тройных тулупов и двойной аксель. В короткой программе фигуристка заняла пятое место.

Видео было опубликовано в Instagram у figure.skating_forever.

«Боже, что за видео нашли!» — сказала Туктамышева.

В текущем сезоне фигуристка завоевала серебро на мировом первенстве в Стокгольме. После вместе со сборной России она выиграла командный чемпионат мира в Осаке. После турнира в Японии Туктамышева пообещала в следующем сезоне исполнить четверной прыжок. По словам фигуристки, она уже пробует делать этот элемент на тренировке, но пока он получается не очень стабильными, написала «Газета.ru».