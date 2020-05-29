Бостонский марафон отменен впервые за 124 года

Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю. Вместо обычного мероприятия, организаторы проведут «виртуальное событие».

Об этом организаторы Бостонского марафона объявили на странице соревнований в Twitter.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков», — заявил исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк, пишет «Интерфакс».

Всем участникам, зарегистрированным на мероприятие, будет возвращена сумма вступительного взноса.

Бостонский марафон изначально планировали провести 20 апреля, но его перенесли на 14 сентября из-за пандемии коронавируса. Теперь мероприятие и вовсе поменяло формат.

Отмена Бостонского марафона происходит впервые за его 124-летнюю историю. Первый забег прошел еще в 1897 году.

Бостонский марафон считается одним из самых престижных в мире.

По последним данным, в США выявлено уже более 1,7 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались больше 102 тысяч человек.