«Бостон Брюинз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» завершился победой первых со счетом 2:1. Об этом сообщила «Газета.ru».

Среди игроков «Вашингтон Кэпиталз» отличились Карл Хагелин и Михаэль Раффль, которые забросили по шайбе. Одно очко записал в свой актив хоккеист «Бостон Брюинз» Кертис Лазар. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» находится на втором месте в Восточном дивизионе с 77 очками. У «Бостона» третья позиция с 73 баллами.