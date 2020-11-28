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    28 ноября 2020, 18:19

    Бостанов: Хабиб выкупил промоушен GFC за 1 млн долларов

    Дарья Морозова

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выкупил бойцовую лигу Gorilla Fighting Championship за один миллион долларов. Об этом сообщил менеджер российского бойца Магомеда Исмаилова Азамат Бостанов в своем Instagram.

    По его данным, спортсмен сменит название лиги на Eagle Fighting Championship. Также Хабиб собирается поменять формат организации. Теперь соревнования будут проходить не только в России и странах СНГ, но также и в Арабских Эмиратах, и, возможно, даже в Америке.

    Бостанов уточнил, что официально о заключении сделки будет объявлено на пресс-конференции Хабиба 2 декабря.

    Также Нурмагомедов заявил о больших и размеренных планах на ближайшие пять лет. Как выяснилось, он намерен доучиться в РЭУ имени Плеханова и заняться сельским хозяйством. Об этом боец рассказал на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

    Также спортсмен опроверг слухи о желании построить политическую карьеру. Как он отметил, ему важно быть там, где он может принести пользу. А большая политика ему в этом не нужна. Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что окончательно бросил профессиональный спорт и возвращаться уже не собирается.