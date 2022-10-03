Боснийский футболист Хаджикадунич отказался выходить на поле в матче с Россией | 360°

Спорт 03 октября 2022, 20:52 Поделиться Telegram

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Viber Боснийский футболист Хаджикадунич отказался выходить на поле в матче с Россией

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Футболист Деннис Хаджикадунич, выступающий на правах аренды за шведский «Мальме», признался, что не хочет принимать участия в товарищеской встрече сборных России и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило ИА НСН.

Хаджикадунич рассказал, что, как и прочие футболисты, он не получал какой-либо информации о договоренности касательно проведения матча, который намечен на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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«Это между федерациями. Мы, игроки, ничего не знаем. Я поговорю с ассоциацией или тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь», — подчеркнул Хаджикадунич.

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