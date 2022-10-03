Боснийский футболист Хаджикадунич отказался выходить на поле в матче с Россией | 360°

Все новости

Общество

03 октября 2022, 21:49

Политика ЛГБТ-инклюзии вредна для подростков. Дети выбирают популярность фриков

Мир

03 октября 2022, 21:43

Донбасс, Запорожье и Херсонская область начнут сотрудничество с международными институтами

Реклама

Спецоперация

03 октября 2022, 21:32

Мобилизованных россиян разрешили навещать в воинской части

Общество

03 октября 2022, 21:31

Япония вводит санкции, но просит мира. Такие переговоры нам не нужны

Происшествия

03 октября 2022, 21:26

Мусоровоз опрокинулся на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону

Мир

03 октября 2022, 21:23

Болгария отказалась поддержать стремление Украины в НАТО

Общество

03 октября 2022, 21:11

Аналитик Федяков объяснил владельцам ТЦ, что делать при снижении посещаемости

Мир

03 октября 2022, 21:06

Илон Маск признал Крым частью России

Подмосковье

03 октября 2022, 21:00

Ежегодная Покровская ярмарка пройдет в Раменском 9 октября

Спорт

03 октября 2022, 20:52

Боснийский футболист Хаджикадунич отказался выходить на поле в матче с Россией

Читать 360tv в

Футболист Деннис Хаджикадунич, выступающий на правах аренды за шведский «Мальме», признался, что не хочет принимать участия в товарищеской встрече сборных России и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило ИА НСН.

Хаджикадунич рассказал, что, как и прочие футболисты, он не получал какой-либо информации о договоренности касательно проведения матча, который намечен на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Реклама

«Это между федерациями. Мы, игроки, ничего не знаем. Я поговорю с ассоциацией или тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь», — подчеркнул Хаджикадунич.

Реклама

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама