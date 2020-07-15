«Боруссия» расторгла контракт с экс-игроком «Спартака» Шюррле

Спортсмен рассказал, что получил бесценный опыт и пожелал удачи бывшим сокомандникам на соревнованиях. Нынешний сезон 29-летний Шюррле играл за московский «Спартаке». В «Боруссию» он ранее перешел из «Вольфсбурга».

Ранее стало известно, что капитан сборной России Артем Дзюба может покинуть «Зенит» и стать игроком турецкого «Фенербахче».