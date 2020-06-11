«Боруссия» оценила трансфер Санчо в 125 млн евро
Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может покинуть команду уже этим летом, передает «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, дортмундский клуб хочет получить за трансфер футболиста 125 миллионов евро. По словам инсайдера, «Манчестер Юнайтед» является сейчас фаворитом в борьбе за полузащитника.
Однако британский клуб не готов отдавать более 100 миллионов евро за Санчо. Отмечается, что кроме «красных дьяволов» к 20-летнему игроку присматривается и мадридский «Реал».