«Боруссия» оценила трансфер Санчо в 125 млн евро

По данным издания, дортмундский клуб хочет получить за трансфер футболиста 125 миллионов евро. По словам инсайдера, «Манчестер Юнайтед» является сейчас фаворитом в борьбе за полузащитника.

Однако британский клуб не готов отдавать более 100 миллионов евро за Санчо. Отмечается, что кроме «красных дьяволов» к 20-летнему игроку присматривается и мадридский «Реал».