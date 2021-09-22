Борцы российской сборной оказались недовольны выплатами за победу на Олимпиаде

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что олимпийцам в России заплатили недостаточно за победу на Играх в Токио. Он заметил, что спортсмены из других стран получили больше.

В частности, Азербайджан, Грузия и Узбекистан, по его словам, оказались более щедрыми.

«Если результат показали, простимулируй его. Мы видим, их цена какая. Вот это обидно», — сказал он. Его процитировал «Спорт-Экспресс».

Тедеев раскрыл, что за золото на Олимпиаде сейчас платят 56 тысяч долларов.

«Если ты иностранец, тебе платят 10 тысяч долларов и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тысяч рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?» — задался вопросом главный тренер.

Россия на прошедших Играх получила три золотые медали по вольной борьбе. Заур Угуев победил в весовой категории до 57 килограммов, Заурбек Сидаков — до 74 килограммов, Абдулрашид Садулаев — до 97 килограммов.

«Газета.ru» написала, что олимпийцам на Украине заплатили по 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч долларов — за серебро, 55 тысяч долларов — за бронзу. При этом издание уточнило, что на Олимпийских играх лишь один украинский спортсмен получил золото.