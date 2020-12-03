Борцы из Ингушетии и Осетии подрались во время поединка. Видео

Во время первенства России по вольной борьбе среди юниоров в Смоленске поединок двух спортсменов перерос в драку. Конфликт произошел между Бабули Цолоевым из Ингушетии и Аланом Багаевым из Северной Осетии.

Сразу после начала потасовки на ковер выбежали организатор соревнования, судья и тренеры. Они быстро разняли поссорившихся борцов.

Свидетели конфликта боялись, что драка продолжится в раздевалке. Опасения были напрасны. После разговора с тренерами, спортсмены помирились. В подтверждении этого через несколько часов после случившегося Бабули Цолоев и Алан Багаев выложили в Instagram совместную фотографию.

Небольшая потасовка не осталась безнаказанной. Оба спортсмена были сняты с соревнований за неспортивное поведение. В дальнейшем федерация рассмотрят вопрос о дисциплинарном наказании.