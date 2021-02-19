Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» (Загреб). Об этом сообщил Rusfootball.info.

«„Краснодару“ не хватало игрового тонуса. Поэтому в каких-то эпизодах, особенно в борьбе, Загреб был сильнее. „Краснодар“ же хорошо владел мячом и создавал моменты», — поделился мнением Бородюк.

По его словам, результат для «Краснодара» не очень хороший, потому что спортсмены проиграли. Но при этом это была первая официальная игра для футболистов после перерыва. А «Динамо» уже семь матчей провело в чемпионате.

Кроме того, у хорватов несколько другой тонус и ритм игры, считает Бородюк. «Динамо» — команда, которая борется за каждый мяч на любом участке поля. Физически спортсмены из Загреба выглядят хорошо. Несмотря на это «Краснодар» тоже провел качественную игру, добавил он.

«Краснодар» проиграл футбольному клубу из Хорватии со счетом 2:3, напомнила «Газета.ru».