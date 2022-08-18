Бородюк, Маслов и Ляпин ушли из «Торпедо»

Московское «Торпедо» расторгло соглашения с президентом клуба Денисом Масловым, а также с наставником команды Александром Бородюком и спортивным директором Максимом Ляпиным. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на клубную пресс-службу.

Ляпин поблагодарил команду за яркий сезон и признался, что верит в каждого из игроков и будет переживать за них как за родных. Уточнятся, что после пяти туров Российской премьер-лиги «Торпедо» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице.