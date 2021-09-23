Олимпийский чемпион Билял Махов не смог объяснить, каким образом допинг попал в его организм. Поэтому он был дисквалифицирован, заявили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщил ТАСС.

Сначала Махов заявил, что допинг мог проникнуть в его организм из-за приема препаратов, назначенных врачом, но впоследствии не смог это подтвердить.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА ранее дисквалифицировал 34-летнего Махова на четыре года после того, как в его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество. Махов сдал анализ во время турнира в Риме в начале 2020 года, тогда же началось расследование в отношении спортсмена, сообщил RT. Дисквалификация отсчитывается с того момента.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщал в феврале 2020 года, что в пробах Махова обнаружили гормон роста.

Махов — трехкратный чемпион мира и победитель летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года в весе до 120 килограммов, написала газета «Известия». На той Олимпиаде россиянин сначала завоевал бронзовую медаль, но после дисквалификации борцов, получивших золото и серебро, он стал чемпионом.