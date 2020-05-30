«Борьба нанайских мальчиков»: Роднина пожаловалась на фанатов Загитовой и Медведевой

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина после Олимпиады-2018 призналась, что поддерживала фигуристку Евгению Медведеву. В итоге пользователи соцсетей начали писать гневные комментарии из-за второй участницы Алины Загитовой.

Роднина рассказала, что после Олимпиады в Пхенчхане опубликовала в Instagram фотографию, где обнимались Загитова и Медведева. Под снимком фигуристок Роднина написала, что поздравляет Алину, но призналась, что ее сердце во время выступлений было с Евгенией. Сразу же после публикации в комментариях собрались хейтеры.

«Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность», — привел «Спорт-Экспресс» заявление чемпионки.

Спортсменка отметила, что у диванных болельщиков есть чаты, где присутствует нетерпимость. Роднина задалась вопросом, откуда у людей столько агрессии, если просто не совпадают мнения.

«А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение?» — заключила олимпийская чемпионка.

Зимние олимпийские игры в 2018 году проходили в Корее. Тогда Загитова взяла золото в женском одиночном катании. Медведевой на соревнованиях досталось второе место на пьедестале.