Спорт 28 декабря 2022, 18:48 Бомбардир Варнаков подписал договор с ярославским «Локомотивом»

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Ярославский «Локомотив» подписал нападающего Михаила Варнакова. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу КХЛ (Континентальная хоккейная лига).

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Договор между клубом и хоккеистом рассчитан до конца сезона-2022/23. Отмечается, что 37-летний нападающий не выступал в официальных играх свыше года после разрыва соглашение с нижегородским «Торпедо» в минувшем сезоне. В сезоне-2021/22 бомбардир отметился двумя результативными передачами в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ.