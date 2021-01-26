Бомбардир ЦСКА заинтересовал «Беневенто»

По словам инсайдера, «Беневенто» во главе с Филиппо Индзаги делает серьезную ставку на 21-летнего аргентинца. Отмечается, что сейчас между итальянским клубом и ЦСКА идут переговоры об аренде нападающего на полгода. Однако сам футболист пока не дал принципиального согласия на переход в российскую команду. Он намерен рассмотреть предложения других клубов.