Спорт 01 сентября 2022, 23:19 Поделиться Telegram

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Viber Бомбардир Марк Коста попал в поле зрения «Торпедо»

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Московский футбольный клуб «Торпедо» заинтересовался 26-летним венгром Марком Костой. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Южнокорейский «Ульсан Хендай», напомнило РИА ФАН, был последним клубом, за который выступал Коста.

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Нападающий отыграл пять матчей в Лиге чемпионов АФК и записал в свой актив два мяча. Также он принял участие в двух играх национального Кубка и забил один гол.

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