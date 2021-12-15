Бомбардир «Барселоны» расплакался, объявляя о завершении карьеры

Проблемы с сердцем заставили нападающего футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро завершить карьеру игрока. Об этом он сам заявил на специальной пресс-конференции, передает Sport24.

Сообщая о своем нелегком решении, Агуэро не смог удержаться от слез, и его поддержали бурными аплодисментами.

В «Барселоне» он играл чуть более года, провел там пять матчей и забил один гол. До этого он был нападающим «Манчестер Сити», за которую забил 260 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

В конце октября на 38-й минуте матча с «Алавесом» у спортсмена произошел приступ. Со стадиона его госпитализировали на карете скорой помощи.