facebook_pixel
    15 декабря 2021, 15:35

    Бомбардир «Барселоны» расплакался, объявляя о завершении карьеры

    Нападающий «Барселоны» Агуэро завершил карьеру из-за сердечной болезни

    Михаил Закурдаев

    Проблемы с сердцем заставили нападающего футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро завершить карьеру игрока. Об этом он сам заявил на специальной пресс-конференции, передает Sport24.

    Бомбардир «Барселоны» расплакался, объявляя о завершении карьеры

    Сообщая о своем нелегком решении, Агуэро не смог удержаться от слез, и его поддержали бурными аплодисментами.

    В «Барселоне» он играл чуть более года, провел там пять матчей и забил один гол. До этого он был нападающим «Манчестер Сити», за которую забил 260 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

    В конце октября на 38-й минуте матча с «Алавесом» у спортсмена произошел приступ. Со стадиона его госпитализировали на карете скорой помощи.